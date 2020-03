Ministrul propus al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat, marti, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, ca din 2 martie cererile de rambursare pe Programul Operational Regional se depun la minister doar in format electronic. "Legat de digitalizare, data trecuta la audieri am aratat cum stau cutiile cu bibliorafturi pe holuri si cum se plimba cu caruciorul dintr-un birou in altul documentele pentru a fi semnate. Va anunt ca de ieri, 2 martie, cererile de rambursare POR nu se mai depun decat in format electronic. Absolut toate cererile de rambursare…