- Compania TAROM incheie anul 2019 cu pierderi de aproape 200 de milioane de lei, iar in 2020 va trebui sa plateasca avansurile de 15% aferente lui 2019 si 2020 pentru achizitionarea celor cinci aeronave Boeing MAX cu termen de livrare 2023, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul…

- Comisiile de specialitate reunite au dat aviz negativ ministrului propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Membrii celor doua comisii de specialitate au respins noul mandat cu 25 de voturi impotriva si 20 de voturi pentru.AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilica,…

- Comisiile de specialitate reunite au dat aviz negativ ministrului propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.Membrii celor doua comisii de specialitate au respins noul mandat cu 25 de voturi impotriva si 20 de voturi pentru.

- Romania, impreuna cu alte opt state membre, a reusit sa construiasca o masa critica la Bruxelles si sa se opuna intrarii in vigoare a pachetului Mobilitate 1, in conditiile in care, daca acest lucru se va intampla asa cum este preconizat, din iulie 2020, industria transportului de marfa in Romania…

- Finantarea in Parteneriat Public-Privat (PPP) a Autostrazii "Unirii" nu este solutia corecta, pentru ca trebuie intai finalizat studiul de fezabilitate pe fonduri europene si ulterior sa mergem catre instrumentele de finantare, a declarat, marti, la Radio Romania Actualitati, ministrul Transporturilor,…

- Lucrarile la podul peste Mures pe autostrada Lugoj-Deva lotul 3 se ridica la 80.000-100.000 de euro si se vor finaliza la sfarsitul acestei saptamani, iar daca expertii de la CESTRIN imi spun ca acest obiectiv poate fi dat in trafic cu restrictii de viteza, respectiv cu restrictii de tonaj, acest…

- Comunicat de presa : ”Guvernul PNL susține fara rezerve județul Neamț și marile proiecte de infrastructura din zona Moldovei. Acuzațiile și intoxicarile lansate, din nou, de liderul PSD Neamț nu fac nimic altceva decat sa arate disperarea celor care au risipit banul public. Stimate președinte al Consiliului…