Catalin Predoiu, propus pentru Ministerul Justitiei in Guvernul Orban, a declarat miercuri, in timpul audierilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca de zece ani se duce o 'lupta crancena' in jurul Justitiei, iar Romania are in fata perspectiva de a ramane singura tara din UE cu MCV, ceea ce ar fi o 'catastrofa'.

