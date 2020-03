Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu a primit, joi, aviz favorabil pentru functia de ministru de Externe din partea comisiilor reunite de politica externa si pentru comunitatile de romani din afara tarii din Camera Deputatilor si Senat. Decizia a fost luata cu 23 de voturi "pentru", sapte "impotriva" si trei…

- Ultimele audieri ale ministrilor propusi in Guvernul Citu au loc joi in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. * UPDATE ORA 11.07 Audieri ministri/Bogdan Aurescu - aviz favorabil pentru functia de ministru de Externe Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO Bogdan Aurescu a primit, joi,…

- Deputatul Ionut Stroe a primit, marti, aviz favorabil pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului din partea Comisiilor reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat. La finalul audierilor care au avut loc la Camera Deputatilor, s-au inregistrat 22 voturi…

- Bogdan Gheorghiu a primit miercuri aviz negativ pentru functia de ministru al Culturii din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 10 voturi impotriva numirii ca ministru, 10 "pentru" si 5 abtineri din partea membrilor Comisiilor pentru cultura, arte, mijloace…

- Bogdan Gheorghiu a primit marti aviz negativ pentru functia de ministru al Culturii din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 13 voturi impotriva numirii ca ministru, 9 "pentru" si 2 abtineri din partea membrilor Comisiilor pentru cultura, arte, mijloace…

- S-au inregistrat 10 voturi "pentru", 15 "impotriva" si patru abtineri din partea membrilor Comisiilor pentru aparare de la Camera Deputatilor si Senat. "Normal, s-a votat politic, eu mi-am prezentat punctele de vedere, cred ca cel mai bine a fost faptul ca cetatenii Romaniei au vazut ca ceea ce vrem…

- Marcel Vela a primit luni aviz negativ pentru functia de ministru al Internelor din partea comisiilor parlamentare de specialitate. S-au inregistrat 10 voturi "pentru", 15 "impotriva" si patru abtineri din partea membrilor Comisiilor pentru aparare de la Camera Deputatilor si Senat. AGERPRES/(AS…

- Nicolae Ciuca a primit luni aviz pozitiv pentru functia de ministru al Apararii Nationale din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 12 voturi "pentru", 3 "impotriva" si 7 abtineri din partea membrilor Comisiilor pentru aparare de la Camera Deputatilor si…