Audieri miniştri/ Ionuţ Stroe despre finanţarea federaţiilor: Este un buget al bunelor intenţii Ministrul propus la Tineret si Sport, Ionut Stroe, a declarat, marti, in cadrul audierilor din comisiile parlamentare reunite, referitor la finantarea federatiilor sportive in acest an, ca a stabilit un "buget al bunelor intentii", avand disponibilitatea de a suplimenta sumele alocate la inceputul anului, atunci cand i se va solicita.



"Referitor la bugetul redus al federatiilor sportive nationale, sa stiti ca in momentul de fata este egal cu cel al anului trecut. Da, poate ca au fost federatii carora li s-a marit bugetul, la sporturi neolimpice, dar sa stiti ca suma este foarte mica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

