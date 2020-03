Deputatul Ionut Stroe, propus pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului, a declarat, miercuri, in cadrul audierilor in fata Comisiilor reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat, ca baza sportiva "Arenele BNR" reprezinta un proiect de maxima urgenta si spera ca aceasta sa fie redata cat mai curand circuitului sportiv. "Baza Arenele BNR reprezinta un proiect de maxima urgenta. Din pacate avem o bijuterie care se degradeaza in mijlocul Capitalei tarii. E un complex sportiv care poate deveni una dintre cele mai importante baze de gazduire a unor…