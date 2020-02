Stiri pe aceeasi tema

- Costel Alexe, propus pentru a doua oara in funcția de ministru al Mediului, a declarat, luni, dupa ce a primit aviz negativ de la parlamentari in urma audierii in comisiile de specialitate din Parlament, ca aleșii „nu au ințeles ca poate face un ministru in beneficiul lor”.„Cred ca a fost…

- Costel Alexe a fost avizat negativ pentru funcția de ministru al Mediului, Apelor și Padurilor, in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, cu 17 voturi „impotriva”, 15 voturi „pentru” și o abținere.

- Comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului au avizat negativ, luni, renominalizarea lui Costel Alexe pentru functia de ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, in Guvernul Ludovic Orban II, informeaza AGERPRES. Astfel, membrii Comisiei pentru Mediu si Echilibru Ecologic din Camera Deputatilor,…

- Cele mai mari hotii care au avut loc in ultimii doi ani in domeniul padurilor au fost in judetele Maramures, Bistrita-Nasaud si Sibiu si, dupa alegeri, indiferent cine va forma Guvernul, vor trebui facuti pasi importanti pentru a rezolva aceasta problema, a declarat luni ministrul propus al Mediului,…

- Multe dintre temele de mediu care ani de zile au fost tinute la sertar am reusit sa le redeschidem si imi asum raspunderea sa spun ca guvernele anterioare au mimat mai mult interesul fata de mediu fata decat au facut, a declarat, luni, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate din…

- Saptamana trecuta, seful statului s-a intalnit cu prim-ministrul, cu vicepremierul Raluca Turcan, ministrii Muncii, Violeta Alexandru, Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, si cu cel al Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos. Iohannis a precizat…

- Așa cum a promis public, deputatul Ion Cupa, președintele ALDE Dolj, a expus in ședința din aceasta saptamana a Comisiei pentru Mediu și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților o serie de elemente concrete privind problema taierilor ilegale de paduri. „Avem nevoie de o dezbatere serioasa, fara menajamente…

- „Am descoperit cifre socante in Inventarul Forestier National (IFN) si pot sa confirm ca, la ora actuala, in Romania se taie neautorizat intr-un an aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale", a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Costel Alexe,…