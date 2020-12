Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au validat nominalizarea lui Cristian Ghinea…

- Ministrul propus pentru portofoliul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului, cu 13 voturi "pentru" si 6 "impotriva". AGERPRES /(AS-autor: Sorinel Penes, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vilceanu)

- Ministrul propus pentru portofoliul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului, cu 13 voturi "pentru" si 6 "impotriva". Vezi și: Primul SONDAJ CURS dupa alegeri: Evolutii spectaculoase in intentia de vot, dupa doar doua saptamani…

- "O desfiintam, este foarte clar lucrul asta, nici nu exista discutii si aici va spun un lucru, nici nu vor fi mari dezbateri, pentru ca despre desfiintarea Sectiei Speciale am vorbit mai bine de trei ani de zile, deci se cunosc toate argumentele si de o parte si de alta, cunoastem si opiniile magistratilor…

- Islanda a modificat subtil la inceputul acestei luni o serie de prevederi din programul sau de acordare de vize de lucru pentru cetațenii din afara spațiului Schengen, astfel ca americanii și alți straini vor putea sa intre și sa ramana in aceasta țara timp de șase luni, cu condiția ca aceștia sa aiba…

- Fracțiunea PPDA a propus audierea prim-ministrului referitor la executarea sarcinilor pe care urma sa le execute Guvernul dupa audierea raportul Comisiei parlamentare de ancheta referitor la concesionarea „Aeroportului Internațional Chișinau”. Raportul a fost dat publicitații cu un an in urma, pe 4…

- Noii miniștri in Guvernul Chicu au depus juramantul in fața Președintelui R. Moldova, Igor Dodon, șefei Parlamentului, Zinaida Gereceanii, și prim-ministrului Ion Chicu astazi, dupa ce șeful statului a semnat decretele de numire in funcție. O parte dintre aceștia au mai ocupat funcțiile respective inainte…

- Guvernul Frantei a interzis miscarea ultranationalista turca "Lupii Cenusii" pe teritoriul francez, a anuntat miercuri pe Twitter ministrul de interne Gerald Darmanin, informeaza dpa si AFP. "Miscarea 'Lupii Cenusii' a fost dizolvata in Consiliul de Ministri, conform instructiunilor…