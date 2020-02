Ministrul interimar al Educatiei, Monica Anisie, propusa pentru un nou mandat la minister, a declarat marti, la audierile din comisiile parlamentare, ca a luat masuri atat pentru elevi, cat si pentru debirocratizarea sistemului de educatie.



"Imediat ce am ajuns la conducerea MEC am realizat ceea ce am promis la audierile din comisii, si anume am aprobat prin ordin de ministru manualele restante din guvernarea anterioara pentru a asigura livrarea acestora intr-un timp cat mai scurt catre elevii de clasa a VII-a. Totodata, trebuie sa precizez ca imediat am demarat procedura de realizare…