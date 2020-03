Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul propus al Apararii, Nicolae Ciuca, audiat marti in comisiile de specialitate ale Parlamentului, a declarat ca Programul F16 functioneaza, fiind achizitionate inca 5 avioane, care urmeaza sa completeze o escadrila."Functioneaza Programul F16, au fost achizitionate inca cinci avioane,…

- Ministrul propus pentru Cultura, Bogdan Gheorghiu, care a fost audiat marti in comisiile de specialitate ale Parlamentului, a explicat motivele care l-au determinat sa o aleaga pe Irina Rimes ca ambasador al evenimentelor aferente Zilei Brancusi din acest an, unul dintre atuurile mentionate fiind "decenta…

- Ministrul propus al Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a afirmat, marti, la audierea din comisiile parlamentare de specialitate ca porneste de la premisa ca urmatorul sau mandat va fi tot "unul tot scurt". "Pornesc de la premisa ca urmatorul mandat este unul tot scurt. (...) In consecinta,…

- Ministrul interimar al Educatiei, Monica Anisie, propusa pentru un nou mandat la minister, a declarat marti, la audierile din comisiile parlamentare, ca a luat masuri atat pentru elevi, cat si pentru debirocratizarea sistemului de educatie. "Imediat ce am ajuns la conducerea MEC am realizat…

- Ministrul propus al Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat luni ca pensiile militare nu sunt pensii speciale, ci de serviciu, adaugand ca si-ar dori foarte mult ca soldatul roman sa nu mai fie pe ultima linie a grilei de salarizare. "Pensii militare - in momentul de fata sunt activitati de coordonare…

- Ministrul propus al Finantelor, Florin Citu, a declarat luni, la audierea in comisiile reunite de specialitate, ca in mandatul urmator vor fi luate masuri pentru a avea increderea investitorilor, se va finaliza informatizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si va fi implementata o strategie…

- Peste 7.000 de teze de doctorat vor fi facute publice, in curand, de Ministerul Educației, iar școlile doctorale vor fi analizate de evaluatori externi, a anunțat, miercuri, ministrul Educației, Monica Anisie, scrie Mediafax.„La acest moment, sunt 55 de instituții organizatoare de studii universitare…

- Capacitatea Romaniei de a genera proiecte mari a ramas in urma, de aceea propun crearea unui institut de cercetare in cadrul caruia sa construim proiecte de mare anvergura, concomitent cu asigurarea, la nivel individual, de proiecte solide create de antreprenori, in conditiile in care vom avea disponibile…