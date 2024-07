Astazi, DNA este scena unor audieri maraton in dosarul-vedeta al generalilor SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, cercetați pentru „trafic de influența” și „spalare de bani”. Omul de afaceri chinez Wang Yan, a carui cetațenie romana a fost retrasa in 2013 la cererea SRI pe motive de securitate naționala, a fost audiat din nou ca […] The post Audieri-maraton la DNA: In scandalul generalilor SRI a rasarit și un chinez appeared first on Puterea.ro .