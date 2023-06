Miercuri, 14 iunie, au loc audierile in comisiile parlamentare ale miniștrilor propuși de premierul desemnat Marcel Ciolacu. De la ora 10.00, au aparut in fata comisiilor candidatii pentru ministerele Agriculturii, Justitiei si Educatiei. Alina Gorghiu preia Ministerul Justiției Senatorul PNL Alina Gorghiu a primit aviz pozitiv pentru a deveni ministru al Justiției in Guvernul condus […] The post Audieri in viteza ale miniștrilor din Guvernul Ciolacu, in comisiile parlamentare. Alina Gorghiu, aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Justiției first appeared on Ziarul National .