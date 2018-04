Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de control a activitații Serviciului Roman de Informații (SRI) il va audia azi pe fostul șef al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, care ar urma sa dea explicații cu privire la diferențele majore de poziții dintre audierea sa anteriorara și cele declarate ulterior de fostul…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu, membru al Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat joi ca fostul prim adjunct al SRI Florian Coldea nu ar fi trebuit chemat la o noua audiere ''despre protocoale'', mentionand ca despre legalitatea acestora se va pronunta…

- Deputatul USR, Lucian Stanciu Viziteu, membru al Comisie de control al SRI, a afirmat, miercuri, ca audierea jurnalistului Radu Soviani in forul legislativ nu era necesara, iar seful Comisiei, Claudiu Manda, a incalcat regulamentul pentru ca nu a anuntat componenta forului in prealabil.

- Coldea, intrebat daca Dragnea a oferit voluntar informatii SRI: "Nici nu confirm, nici nu infirm" Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru al Comisiei de control SRI, a sustinut, miercuri, ca, Florian Coldea a afirmat ca au existat politicieni care se ofereau voluntar sa dea informatii SRI si l-a…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat mai bine de opt ore in Comisia de Control a SRI. La final, președintele Comisiei, Claudiu Manda, a explicat ca nu s-a atins subiectul chermezelor la care ar fi participat Liviu Dragnea, la vilele de protocol ale SRI.”Subiectul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, miercuri, ca fostul sef al SRI George Maior "a ascuns foarte multe lucruri la audierea in Comisia SRI", sustinand ca si el va spune multe lucruri cand va fi invitat la audieri. Dragnea a spus ca tot ii da semnale presedintelui Comisiei de control al SRI,…

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR.

- Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in perioada urmatoare in cadrul comisiei SRI. Anuntul a fost facut chiar de catre presedintele comisiei, Claudiu Manda."Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam si probabil…