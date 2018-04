Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, care a fost infiintata in septembrie 2017 de catre Parlament si care s-a reactivat la jumatatea lunii martie, dupa o lunga perioada de pauza, se reuneste miercuri, pentru noi audieri.

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, care a fost infiintata in septembrie anul trecut de Parlament, dar care nu a avut activitate o lunga perioada, se reuneste marți intr-o sedinta in care ar putea fi decisa inlocuirea lui Serban Nicolae de la conducerea ei si in care vor avea loc si…

- Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, care a fost infiintata in septembrie anul trecut de Parlament, dar care nu a avut activitate o lunga perioada, se reuneste, astazi, intr-o sedinta in care ar putea fi decisa inlocuirea lui Serban Nicolae de la conducerea ei si in care vor avea loc…

- Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Viorel Salan, a declarat, marți, ca in cadrul audierii s-a discutat despre certificatele ORNISS, subliniind ca accesul la arhiva SIPA „era in sarcina ANP-ului (Administrația Naționala a Penitenciarelor)”.

- Parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE si PMP au fost desemnati pentru a face parte din Comisia de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu. Ca...

- Birourile Permanente Reunite ale celor doua Camere au discutat, joi, despre inființarea comisiei de ancheta parlamentara „pentru verificarea activitații directorului SPP” și a „modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția in activitați care exced cadrului legal de funcționare”. De…

- Potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea, refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice. Propunerea legislativa…

- Președintele Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, deputatul PSD, Oana Florea va susține luni, 22 ianuarie, incepand cu ora 11.00, o conferința de presa in cadrul…