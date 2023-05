Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat pe rețelele de socializare, luni seara, ca ITIA (Agentia Internationala de Integritate a Tenisului) a cerut o noua amanare a audierii in cazul sau de dopaj. „Sunt din nou extrem de socata si dezamagita de atitudinea ITIA. In timp ce ITIA, prin reprezentantul sau Nicole Sapsead…

- Simona Halep a primit o noua lovitura din partea Agenției Internaționale de Integritate in Tenis. Sportiva susține ca ITIA a cerut Tribunalului care se ocupa de cazul sau de dopaj sa tergiverseze procesul.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, suspendata provizoriu pentru un test antidoping pozitiv la US Open 2022, a anuntat, luni seara, ca audierea sa programata pe 28 mai a fost amanata de Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

- Antrenorul francez Patrick Mouratoglou acuza Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) de harțuire, dupa ce a acuzat-o pe Simona Halep de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza neregulilor in pasaportul sau biologic, relateaza Gazeta Sporturilor.Antrenorul de 52 de ani…

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a acuzat-o, vineri, pe Simona Halep de o a doua incalcare, separata, a reglementarilor antidoping, pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic, informeaza Gazeta Sporturilor.Pașaportul biologic a fost introdus in tenis in 2014 și este folosit…

- Simona Halep este acuzata de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza „neregulilor in pasaportul sau biologic”. Sportiva respinge acuzația și arata ca este victima unei „harțuiri”. „Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona…

- Simona Halep a reactionat printr-un mesaj postat in social media dupa ce Agentia Internationala de Integritate a Tenisului a anuntat ca sportiva ar fi comis a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza “neregulilor in pasaportul sau biologic”.Halep acuza ITIA de hartuire si ca incearca…

- Anul trecut, in timp ce toata lumea spera la o revenire a sportivei, Simona Halep a fost suspendata provizoriu pentru dopaj, dupa ce a fost depistata pozitiv cu o substanța interzisa. Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului anunța decizia, dupa ce a picat un test antidoping in timpul US Open…