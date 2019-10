Audiere Virgil Popescu. Daniel Zamfir: Ați început prost ”Ați inceput prost facand o analiza a guvernarii PSD-ALDE, dand niște cifre care nu sunt adevarate. Ați vorbit apasat despre faptul ca industria este undeva la pamant și despre creșterea exagerata a consumului. Cred ca cine a facut programul de guvernare nu a ținut cont de, culmea, Eurostat, indicatorul cu cea mai mare acuratețe. Eurostat a publicat luni un raport in care spune ca Romania a avut, anul trecut, cea mai semnificativa activitate, in industrie, din UE. Romania este a patra țara din UE. Suntem, surprinzator, deasupra Slovaciei, Germaniei, Poloniei și Ungariei”, a afirmat senatorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

