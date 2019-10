Stiri pe aceeasi tema

- "Vom promova o politica energetica orientata catre eficienta energetica si protectia consumatorului vulnerabil. In prezent, Romania risipeste foarte multe resurse, dar nu eficient. Consumatorii vulnerabili este nevoie sa fie identificati si protejati mai mult decat acum. Modul in care toti consumatorii…

- Romania a importat, in primele sapte luni ale anului curent, 2,13 TWh de energie electrica, cu 45% mai mult decat in aceeasi perioada de timp din 2018, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie. De asemenea, exporturile au insumat 2,37 TWh, in scadere cu 32% fata lunile ianuarie-iulie…

- Romania a importat in primele sapte luni ale anului 2,13 TWh de energie electrica, cu 45% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit ultimului raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, aferent lunii iulie. In aceeasi perioada, exporturile au insumat…

- Romania a importat in primele sapte luni ale anului 2,13 TWh de energie electrica, cu 45% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit ultimului raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, aferent lunii iulie, scrie Agerpres. In aceeasi perioada, exporturile…

- Noul calendar de liberalizare agreat de autoritatile romane si Comisia Europeana prevede ca piata de gaze va fi complet liberalizata la 1 aprilie 2021, insa, intre 1 aprilie 2020 si 31 martie 2021, va exista o perioada de tranzitie. In acest interval tranzitoriu, 50% din necesarul consumatorilor…

- 6 din 10 consumatori romani sunt nemulțumiți de calitatea produselor/serviciilor achiziționate! Comisia Europeana lanseaza #YourEUright, o campanie de informare publica privind drepturile consumatorilor din Uniunea Europeana Statutul de cetațean european confera o serie de drepturi consumatorilor romani…

- Guvernarea va fi una minoritara, dorința de schimbare este totala, atat la nivel central, cat și local, iar o alianța la guvernare cu PRO ROMANIA și ALDE este exclusa! Sunt doar cateva aspecte subliniate astazi de vicepreședintele PNL Gigel Știrbu și deputatul liberal de Mehedinți – Virgil Popescu,…

- Situația absurda la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Comisia de etica a universitații a decis ca lucrarea de doctorat a lui Codruț Olaru, coordonata de Tudorel Toader, nu a fost plagiata. Modul in care au ajuns la acest verdict este bizar: un singur specialist din trei, intamplator sau…