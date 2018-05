Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a confirmat ca va fi prezent joi in Parlament la „Ora Guvernului”, dupa ce PNL i-a solicitat sa dea explicatii cu privire la raportul publicat de Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) privind Romania.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp ce…

