Audiere fara intrebari pentru Doina Gradea. PSD a facut scut in jurul sefei TVR

- Dragos Patraru, realizatorul emisiunii Starea Natiei, care zilele trecute a facut publice o serie de inregistrari in care Doina Gradea jignea jurnalistii TVR, a reactionat fata de audierea sefei TVR de astazi. Doina Gradea a fost audiata in cadrul...

- Dragoș Patraru și directorul de programe al SRTV vor fi audiați saptamana viitoare in Parlament. Anunțul a fost facut, marți, de presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu, el aratand ca cei doi vor da explicații in scandalul nregistrarilor aparute in presa in care presedintele-director…

- Directorul TVR, Doina Gradea, a fost invitata in Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor, pentru a da explicatii despre inregistrarile prezentate de Dragos Patraru. Numai ca PSD s-a opus ca sefa televiziunii publice sa primeasca intrebari. Astfel, audierea s-a transformat intr-o pledoarie a Doinei…

- Presedintele-director general al SRTv, Doina Gradea, este invitata marti la audieri in Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor, pentru a da explicatii despre inregistrarile prezentate de Dragos Patraru.

- Directorul Societatii Romane de Televiziune (SRTv), Doina Gradea, a confirmat participarea marti, la ora 12.00, la audierea in Comisia de cultura a Camerei Deputatilor, la invitatia liberalilor, dupa inregistrarile cu aceasta facute publice de Dragos Patraru.

- Uniunea Salvati Romania solicita audierea in Parlament a directorului Televiziunii publice, Doina Gradea, in urma dezvaluirilor jurnalistului Dragos Patraru. "Solicitarea a fost trimisa astazi Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de comunicare in masa din Camera Deputatilor, iar reprezentantul…