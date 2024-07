Finala Euro 2024 dintre Anglia și Spania a marcat incheierea unui turneu de mare succes organizat in Germania. Datele furnizate de organizatori arata o audiența impresionanta. Succesul Fan Zone-urilor In timpul turneului, cele zece Fan Zone-uri din orașele gazda au atras un total de 5,8 milioane de vizitatori. Ziua cu cea mai mare afluența a […] The post Audiențe uriașe la EURO 2024 first appeared on Ziarul National .