Interviul Prințului Harry impreuna cu soția sa Meghan, acordat in emisiunea lui Oprah Winfrey, a atins audiențe record pentru televiziunea CBS. Aproximativ 17,1 milioane de americani au urmarit interviul de televiziune al lui Oprah Winfrey cu prințul Harry și soția sa Meghan. A fost cea mai mare audiență de la difuzarea premiilor Oscar in februarie anul trecut și cel mai urmarit eveniment non Super Bowl intr-o duminica...