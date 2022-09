Audien si Joe Jury lanseaza Drifting Away, o piesa care ne conecteaza la prezent

Stiri pe aceeasi tema

- O noua piesa care ne face sa simțim ca vara nu are sfarșit poarta semnatura buzoianului WRS, noul artist fenomen al momentului, cu o prezența ce reușește sa cucereasca orice scena și public prin carisma sa! „La Melodia” vine dupa o vara intensa, cu numeroase concerte in toata Europa, dar și cu locul…

- Eros Ramazzotti lanseaza impreuna cu Alejandro Sanz piesa „Sono”. Cu doar cateva saptamani inainte de prima intalnire, EROS RAMAZZOTTI este pregatit sa lanseze noul sau single „SONO” cu ALEJANDRO SANZ. Cea de-a doua piesa de pe albumul BATTITO INFINITO, care urmeaza sa fie lansat pe 16 septembrie. Asta…

- Echipa HaHaHa Production a preluat controlul canalelor lui Smiley, care e in vacanța, intr-o mica pauza de la online. Colegii lui au decis sa lanseze o piesa pe care el o amana de ceva timp, dar care este “hit-ul studioului”, fiind pe repeat de cateva luni. Astfel, Smiley lanseaza, deși nu știe, „Colecționara”,…

- Piesele Fly Project sunt iubite in toata lumea, strang miliarde de vizualizari și sute de mii de aprecieri pe social media, iar publicul le canta și le pune la petreceri și dupa ani buni de la momentul lansarii. Raisa, superhitul Fly Project care a facut senzație in muzica romaneasca in anul 2005, se…

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale din Europa cu hitul „Up”, regina muzicii dance, INNA, revine cu un nou single – „Magical Love”. O piesa dance pop cu un mesaj pozitiv, „Magical Love” se lanseaza insoțita de un vizual, urmand ca videoclipul oficial sa aiba premiera in urmatoarele saptamani. „Vreau…

- Numele și fețele lor nu sunt importante – ceea ce conteaza este viziunea lor: Glockenbach se vad pe ei inșiși ca producatori și artiști, ca inovatori de sunet și beat-uri, ca povestitori și revoluționari ai muzicii pop. O filozofie creativa care a adus proiectului o reputație internaționala, ca fiind…

- Ilkay Sencan colaboreaza cu INNA pentru noul single – Talk, o piesa dance-pop cu o producție energetica menita sa incurajeze fanii sa gaseasca motivația pentru a trece peste momentele grele. Piesa a fost scrisa de catre Isabelle Zikai Gbotto Carlsson, Anton Hard af Segerstad și Ilkay Sencan, producția…

- Liviu Teodorescu lanseaza piesa „Am nevoie de tine”, un imn al modului in care persoana iubita te face sa te simți complet. Liviu, unul dintre cei mai versatili artiști din Romania, abordeaza stilul de muzica dance pe care l-a integrat cu succes in piesele cu mesaj care l-au consacrat. „Piesa „Am nevoie…