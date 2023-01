Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Secția 9 din București au percheziționat domiciliul unui barbat acuzat de un furt comis pe 21 decembrie. Pe 21 decembrie 2022, polițiștii au fost sesizați ca, in jurul orei 01.00, potrivit unei surse, unei femei din Ucraina i s-a furat rucsacul cu bani și aur. Dupa ce s-a indepartat…

- Un barbat este cercetat de politistii din Capitala dupa ce si-ar fi lovit fosta partenera, care a ajuns la spital, si i-ar fi transmis amenintari privind viata fiului lor, minor. Barbatul a fost cautat de politisti dupa ce a plecat cu copilul, fiind gasit, imobilizat si dus la audieri. Pe numele sau…

- Daniel Onoriu a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Obregia din Capitala dupa ce a anunțat ca are de gand sa-și puna capa zilelor. Amenințarea acestuia vine in contextul desparțirii de soția sa Isabela, cea cu care a fost impreuna timp de șase ani.Iata comunicatul autoritaților:"La data de 10 noiembrie…

- Un barbat a fost incatușat și dus la audieri, joi dimineața, dupa ce un barbat care avea asupra sa un cuțit a inceput sa-i amenințe pe agenți pe trecatori. Individul a fost ridicat de polițiștii care se deplasau catre un poligon din Capitala.Incidentul a avut loc in aceasta dimineața in timp ce polițiștii…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost prins de politisti, vineri seara, in timp ce conducea o masina pe o strada din București. Tanarul a refuzat sa opreasca la semnale și a fost urmarit in trafic de mai multe echipaje, a transmis azi Poliția Capitalei. Ukterior acesta a fost prins și dus la audieri.…

- Un tanar de 18 ani a fost reținut pentru talharie calificata, dupa ce a amenințat cu pistolul angajații unei benzinarii din Capitala și a furat mai multe bunuri. Aceeasi masura a fost luata si pentru complicele sau, care a supraveghat zona in timpul jafului. Tanarul mascat ar avea antecedente penale…

- "Se efectueaza cercetari de catre Secția 14 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, sub aspectul savarșirii infracțiunii de distrugere din culpa”, a transmis Poliția Capitalei.Potrivit instituției, in jurul orei 9:30, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a…