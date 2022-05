Audi şi Porsche se vor alătura Formula 1, potrivit directorului general al grupului Volkswagen Discutiile din consiliul de administratie despre planurile celor doua marci au creat unele diviziuni, a declarat Diess la un eveniment la Wolfsburg, unde se afla sediul producatorului auto german. Dar, in cele din urma, marcile, care alaturi de divizia VW din China sunt cele mai importante surse de venituri ale grupului, au sustinut ca ar atrage mai multi bani pentru Wolfsburg cu un angajament in Formula 1 decat in lipsa acestuia, potrivit lui Diess. De cateva luni s-a speculat ca cele doua marci negociaza parteneriate pentru a intra in cea mai inalta clasa de curse auto internationale, care pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

