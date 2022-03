Audi oprește comenzile pentru modelele PHEV în Europa din cauza războiului din Ucraina Consecințele razboiului declanșat in Ucraina sunt resimțite și in restul Europei, in ceea ce privește industria auto. Ca urmare a conflictului, Audi a anunțat ca va opri comenzile pentru modelele sale cu propulsoare plug-in hybrid din 10 martie, potrivit publicației germane Automobilwoche. Motivul pentru oprirea comenzilor este atribuit problemelor de aprovizionare cu piese importante, care veneau chiar din vestul Ucrainei. Din cauza razboiului, mai multe fabrici de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

