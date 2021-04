Stiri pe aceeasi tema

- Audi se așteapta ca motoarele cu ardere interna sa cedeze aproximativ jumatate din piața globala a autovehiculelor premium vehiculelor electrice, pana la sfarșitul acestui deceniu, relateaza Bloomberg. Mașinile hibrid, care combina puterea convenționala și cea a bateriei, contribuie la tranziție,…

- Vanzarile globale de automobile electrice inregistreaza o dinamica puternica, insa guvernele trebuie sa faca mai mult pentru a incuraja dezvoltarea lor, fiind necesare actiuni in domeniul statiilor de incarcare si interzicerea vehiculelor care functioneaza pe baza de combustibili fosili, a sustinut…

- Cel mai mare buget de la lansare pentru „Rabla plus”, cea mai mare prima din Europa pentru masinile electrice și o mie de lei in plus pentru prima de casare sunt doar cateva dintre noutațile cu care vine programul „Rabla” in 2021. Editia din acest an a programului „Rabla Clasic” va avea un buget total…

- Aproape 2.500 de autoturisme noi electrice si hibride au fost comercializate in Romania, in primele trei luni ale anului in curs, in crestere cu 65% fata de acelasi interval din 2020, releva datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES …

- Mașinile electrificate, sau echipate cu sisteme de propulsie 100% electrice, sunt fara indoiala viitorul. Marile nume din domeniu investesc sume uriașe in dezvoltarea lor și mai toți producatorii țintesc spre un viitor cu zero emisii de carbon. De partea clienților, lucrurile stau puțin diferit pentru…

- Buget dublu pentru programul Rabla Plus Tánczos Barna. Foto: radioiasi.ro. Ministerul Mediului anunta ca va majora sau chiar va dubla bugetele pentru anumite programe de anul acesta. Printre ele se numara programele Rabla Clasic, Rabla Plus sau Rabla pentru electrocasnice. Principalele…

- Volkswagen a luat tarziu star­tul in cursa pentru piata masinilor electrice, dar vrea sa recupereze rapid, inclusiv prin a nu mai depinde de furnizorii de baterii, scrie Ziarul Financiar. Citește și: Nicușor Dan NU aloca bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului: Nu avem in buget Astfel,…

- Piata spatiilor de birouri din Bucuresti a inregistrat in 2020 un volum total de tranzactii de aproximativ 240.000 mp, nivel similar cu cel din 2015, arata datele firmei de consultanta imobiliara CBRE, potrivit Agerpres. Pandemia are un impact major asupra acestei industrii. Mai mult de jumatate dintre…