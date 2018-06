Audi lanseaza noul Q8. Cand va putea fi cumparat in Europa?

Stiri pe aceeasi tema

- Hyundai a actualizat minor modelul i40 de pe piata Coreei de Sud. Oficial in Republica Moldova nu este vandut, insa in unele state europene mai este disponibil, populara fiindu-i varianta break.

- Toyota a confirmat ca RAV4 nu se mai produce in versiunea cu motor diesel, ca parte a planurilor constructorului de a renunța la acest tip de propulsie pe aproape toate modelele comercializate in Europa.

- Companiile PREMIUM LUBRICANTS si CHEVRON sunt incantate sa anunțe lansarea Texaco Delo, marca industriala și comerciala a companiei pentru toate piețele europene. Ambasadorii CHEVRON LUBRICANTS care au fost prezenti la evenimentul de lansare :

- AOC prezinta un nou monitor portabil cu conectare USB-C. Modelul I160FWUX este ideal datorita diagonalei de 15.6” inch (39,6 cm), display-ului IPS și rezoluției FHD (1920 x 1080 ppx). Husa speciala joaca rolul unui suport pentru poziționarea monitorului in modul portrait sau landscape, iar pivotul integrat…

- ADATA a anuntat lansarea in Romania a doua noi modele de hard disk-uri externe portabile. Acestea se numesc HV300 si HD330 si vin in capacitati mari si design-uri exterioare atragatoare. Avand in vedere ca SSD-urile sunt acum recunoscute pentru viteza de transfer ridicata, pe piata de HDD-uri, producatorii…

- Optiunea electoratului maghiar care i-a dat lui Viktor Orban mandatul de premier pentru a treia oara consecutiv cu majoritate parlamentara de doua treimi este un triumf pentru liderul de la Budapesta si un impuls pentru miscarile nationaliste si iliberale din Europa. Dar nu este o surpriza si orice…

- – Canon Europe lanseaza astazi camera full frame vârf de gama pentru EOS Cinema, modelul C700 FF. Datorita celui mai nou senzor CMOS full frame, de 38.1 mm x 20.1mm, camera poate înregistra pâna la 5,9K, oferind libertate de creatie si calitate la cele mai înalte…

- Compania Lynk&Co a prezentat o versiune de pre-producție a noului 02. Debutul european este programat pentru 2020. In același timp, oficialii companiei au anunțat ca primul SUV, 01, va fi asamblat in uzina Volvo din Belgia.