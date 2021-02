Auchan va furniza 4.000 de produse din ofertă prin Glovo Auchan va utiliza, incepand din 17 februarie, aplicația Glovo pentru peste 4.000 de produse din oferta celor 33 de hipermarketuri Auchan. Serviciul este disponibil in toate cele 18 orașe in care retailerul este prezent, livrarile fiind efectuate in maximum 60 de minute de la plasarea comenzii. In aplicația Glovo, utilizatorii vor regasi peste 4.000 de produse din magazinele Auchan, din categorii precum fructe și legume, preparate de brutarie, mezeluri, lactate, produse din carne, dar și produse cosmetice, de infrumusețare, pentru ingrijirea gradinii și curațenia casei, jucarii sau electrocasnice.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

