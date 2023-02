Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de OUAI Sistem 21 Prosper, cu sediul in Horia, str. Principala, judetul Constanta.APM Constanta a decis ca nu trebuie efectuata evaluarea in ceea ce priveste impactul…

- Internaționalul moldovean Ion Nicolaescu a reușit o „dubla” pentru echipa sa, Beitar Ierusalim, in meciul cu Ironi Kiryat Shmona (3-0), contand pentru etapa a 21-a din Ligat Ha’Al, prima divizie din Israel. Atacantul moldovean a deschis scorul in minutul 49 și a inscris pentru 3-0 in minutul 87. Datorita…

- Un clujean a facut mici cumparaturi la Auchen și s-a trezit ca a platit de 3 ori valoarea unui produs. Acesta a cumparat o punga de dulciuri cu 2,70 lei, iar pe bon s-a trezit ca a platit 8,45 lei.Nervos, clujeanul a facut reclamație și le-a explicat angajaților ca nu este normal sa fie furat. ”Nu…

- Universul de comert modern a depasit anul trecut pragul de 4.000 de magazine dupa ce marile lanturi au deschis peste 400 de unitati noi si au inchis circa 20. Desi numarul deschiderilor a fost aproape de maximele istorice, se remarca totusi o incetinire a vitezei de expansiune fata de 2021, al doilea…

- „Fortele armate au eliberat 40% din teritoriile ocupate in timpul invaziei la scara larga si 28% din toate teritoriile ocupate de Rusia incepand din 2014”, a anuntat generalul Zalujni, intr-o postare pe Telegram in care vorbește despre bilantul anului 2022, relateaza G4Media.ro.Linia actuala a frontului…

- Exista numeroase solutii de incalzire a locuintelor, astfel incat sa se poata adapta la diferite situatii si zone ale tarii. Desi incalzirea cu centrale termice pe gaz este foarte populara, cresterea preturilor din ultima perioada i-a facut pe multi oameni sa reconsidere metodele folosite initial pentru…

- Au ramas foarte putine zile pana la cele mai indragite sarbatori din an, iar forfota din magazine in cautarea celui mai frumos cadou ne-a cuprins pe toti. Insa, ce spui de o plimbare pe patinoarul de la Palas, in prima zi de Craciun? Sau de un film la Cinema City din Iulius Mall pe 1 ianuarie 2023? …

- Datorita manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei, in data de 1 Decembrie, anumite curse al Transurban Satu Mare, vor fi deviate in intervalul orar 08.00-21.00, astfel: Linia 1 va circula pe traseul Pod Golescu – Bulevardul Transilvania – Str. Corvinilor – Gara; Linia 2 va…