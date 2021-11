Auchan își anunță clienții că a luat toate măsurile pentru a remedia problemele sesizate de ANPC Reprezentanții lanțului de magazine Auchan iși anunța clienții ca au luat toate masurile pentru a remedia problemele descoperite de inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), astfel incat zonele supuse controlului din magazinele vizate sa fie redeschise rapid pentru consumatori. “Confirmam faptul ca reprezentanți ai ANPC au derulat luni un control in cateva magazine. Autoritatea […] The post Auchan iși anunța clienții ca a luat toate masurile pentru a remedia problemele sesizate de ANPC appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

