Auchan i-ar putea prelua pe rivalii Carrefour

- Grupul francez de distributie Auchan analizeaza posibilitatea de a lansa o noua oferta de preluare a rivalului Carrefour SA, au declarat miercuri pentru Bloomberg doua surse din apropierea acestui dosar. Potrivit acestora, Auchan ar fi reluat demersurile pentru o eventuala tranzactie cu Carrefour, dupa…

- Grupul american Apple Inc. a decis sa acorde bonusuri semnificative unor ingineri, in incercarea de a pastra angajatii talentati si a evita plecarea lor la rivalii precum Meta Platforms Inc., proprietarul Facebook, Instagram si WhatsApp, informeaza Bloomberg.

- Trei hipermarketuri din Romania vor permite accesul tuturor oamenilor, cu sau fara certificat verde. Cora, Auchan și Carrefour sunt trei hipermarketuri care vor permite tuturor clienților, cu sau fara certificat verde, sa intre sa-și cumpere produsele de care au nevoie. Ce soluție s-a gasit pentru…

- Noile restricții intrate in vigoare luni dezavantajeaza supermarketurile aflate in incinta mall-urilor. Carrefour, Cora și Auchan inregistreaza deja scaderi ale vanzarilor, asta dupa ce traficul in centrle comenrciale a scazut considerabil in prima saptamana de restricții. Incepand cu data de 25 octombrie…

- Oțet falsificat, descoperit de ANPC in marile lanțuri de magazine din Romania. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a efectuat mai multe controale in marile lanțuri de magazine din Romania, pentru verificarea corelației dintre denumire si compoziție a oțetului existent pe piața. In…

- ALERTA alimentara: Oțet falsificat vandut in marile magazine. 11.500 de litri au fost opriți de la comercializare ALERTA alimentara: Oțet falsificat vandut in marile magazine. 11.500 de litri au fost opriți de la comercializare Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a anunțat ca…

- Grupul rus Gazprom a majorat pretul orientativ pentru exporturile sale de gaze naturale in 2021, indicand prudenta fata de volumele pe care le poate livra, in conditiile inrautatirii crizei energetice din Europa, transmite Bloomberg, informeaza Agerpres. Consolidarea stocurilor in Rusia este…

