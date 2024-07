Producatori, antreprenori și profesioniști din retail vor avea acces la cursuri de sustenabilitate și climat, in cadrul Academiei de Sustenabilitate. Auchan Romania și Academia de Sustenabilitate au semnat un parteneriat prin care vor fi dezvoltate cursuri de sustenabilitate cu aplicabilitate specifica pentru lanțurile de aprovizionare din industria de retail. Angajamentul parților pentru dezvoltarea și promovarea […] The post Auchan devine partener in dezvoltarea sustenabilitații in industria de retail, alaturi de Social Innovation Solutions first appeared on Suceava News Online .