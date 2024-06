Stiri pe aceeasi tema

- Preturile apartamentelor din orasele mari a continuat sa creasca in acest an si au ajuns in unele cazuri la valori record, cu majorari an la an de 18% in Brasov, 11% in Bucuresti, 10% in Cluj sau 8,7% in Timisoara, arata o analiza imobiliare.ro, scrie Ziarul Financiar.

- Utilizatorii Spotify din SUA vor fi notificati despre noua modificare a abonamentului lor in cursul lunii urmatoare. Actiunile Spotify au crescut cu mai mult de 4% luni. Pentru utilizatorii din SUA, un plan ”individual” va costa 11,99 USD. Un plan ”duo” va costa 16,99 USD, iar un plan ”de familie” va…

- Apartamentele noi s-au scumpit cel mai mult in Bucuresti, inregistrand un avans cu circa 17% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza realizata de site-ul Imobiliare.ro și citata de Agerpres.

- Auchan inaugureaza in Brasov primul sau hipermarket discount Atac, inlocuind Auchan Brasov Vest, cu o abordare inovatoare ce presupune oferirea de niveluri de pret diferite in functie de cantitatea achizitionata. Auchan, un jucator important pe piata locala cu diverse formate de magazine, inclusiv hipermarketuri,…

- ”COS, furnizor de servicii integrate de fit – out, raporteaza un volum de business de 29 de milioane de euro in 2023. Pe o piata a birourilor stagnanta din punct de vedere al ofertei de noi cladiri livrate anul trecut, compania isi consolideaza activitatea cros – sectoriala si la nivel national, diversificandu-si…

- Hotelul Express a fost construit in perioada 2003–2006 din fonduri proprii, pe o suprafata aflata in proprietatea CFR Marfa, in statiunea Predeal, judetul Brasov. Hotelul a fost integrat in circuitul turistic in 2014. ”CFR Marfa ofera spre vanzare Hotelul Express situat in centrul statiunii Predeal.…

- Romanii vor apartamente! Peste 70% dintre romanii care isi cauta o locuinta se orienteaza spre apartamente, iar pretul este principalul indicator in decizia finala de achizitie, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate. Potrivit unei cercetari realizate de Be Igloo PR, bazata pe datele centralizate…

- Veste buna pentru iubitorii de calatorii. Martie este luna de primavara cu cele mai mici tarife la zborurile catre o destinatie europeana, cu un pret mediu de 165 de euro, in timp ce luna cea mai scumpa este mai, cu un tarif mediu de 207 euro, potrivit unei analize realizate de o agentia de turism online…