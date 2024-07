Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CFR Calatori, toate regiunile tarii vor fi conectate, in perioada 14/15 iunie - 7/8 septembrie, cu destinatiile de vacanta cele mai cautate de pe litoralul romanesc. Astfel, turistii vor putea calatori fie cu trenurile directe dinspre Arad, Deva, Timisoara Nord, Resita Nord, Oradea, Satu Mare,…

- Retailerul francez Auchan a inaugurat doua noi magazine din categoria ATAC Hiper Discount, la Timișoara și Ploiești, in cadrul strategiei de extindere a rețelei, dupa ce primul hipermarket ATAC, sub sloganul ,,Jos cu prețurile !” a fost deschis la Brașov, in luna aprilie. In strategia sa de marketing,…

- ”Reteaua sanitara din subordinea Ministerul Transporturilor va beneficia de fonduri suplimentare pentru unele reparatii si pentru dotarea cu aparatura medicala de inalta performanta minim invaziva, in vederea cresterii calitatii actului medical”, a spus purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin,…

- Round University Ranking (RUR) World University Rankings a lansat un top internațional al universitaților pentru anul 2024. In clasamentul general, prima universitate din Romania apare pe locul 610, fiind vorba despre UMF „Carol Davila” din București. Pe locul 702 (locul II la nivel național) se afla…

- In urma unui apel național de proiecte, desfașurat de ONG-ul IntreVecini, comunitatea Comunitatea Armonia 142 din Deva a obținut o finanțare de 1.500 de euro pentru organizarea a 3 activitați comunitare, ca parte din programul Incubatorul de Comunitate IntreVecini. Prima activitate oficiala…

- Turistii vor avea la dispozitie 30 de trenuri ce vor asigura, zilnic, legaturi directe din toata tara, cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii. Trenurile de pe ruta Bucuresti Nord – Constanta vor circula cu o cadenta de una – doua ore, iar calatoria va dura, in medie, 2 ore si 20 de minute.Toate…

- „Trenurile Soarelui” revin pe calea ferata. CFR Calatori lanseaza programul estival „Trenurile Soarelui” din 14/15 iunie cu 30 de trenuri care vor asigura pana pe 7/8 septembrie 2024 legatura intre marile orașe din țara cu Litoralul și alte 36 de trenuri directe București-Constanța, potrivit unui comunicat…

- Un numar de 22.443 cetațeni ucraineni, refugiați in Romania, s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), in cautare de serviciu, in ultimele patru luni. Cei mai mulți ucraineni refugiați sunt inregistrați in Constanța (5.536),…