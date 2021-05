Dinamo a invins-o pe Hermannstadt, 2-0, in runda cu numarul 7 a play-out-ului din Liga 1. La final, Ionuț Stoica (33 de ani), eliminat in prima repriza pentru penalty-ul comis in duel cu Mihaiu, a gafat incercand sa explice de ce nu trebuia sa fie eliminat. Toate detaliile despre Dinamo - Hermannstadt 2-0, AICI! Lansat de o pasa lunga a lui Paul Anton, Andreas Mihaiu a demarat spre poarta adversa, fiind intampinat de Ionuț Stoica. ...