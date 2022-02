Aubameyang va fi anunțat azi de Barcelona, în urma unui transfer gratuit de la Arsenal Fotbalistul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang a trecut vizita medicala și urmeaza sa fie confirmat marți dimineața ca jucator al Barcelonei, prin transfer liber, dupa mai multe ore de negocieri in timpul carora se parea ca propunerea de transfer de la Arsenal a eșuat, informeaza Mediafax. El a ieșit din peisaj din motive disciplinare la Arsenal, unde mai avea 18 luni din contractul sau de 300.000 de lire sterline pe saptamana, iar transferul convine tuturor parților. Jucatorul in varsta de 32 de ani a calatorit la Barcelona pentru a fi prezent in ziua limita a ferestrei de transferuri,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

