- „Din actele de urmarire penala efectuate a reiesit faptul ca, in seara de 19.06.2024, unul dintre inculpati a introdus in Romania (pe cale rutiera) cantitatea de 21.961 comprimate ecstasy (in greutate de7,5 kilograme) si aproximativ 10 grame cocaina, procurate din Olanda, droguri pe care le-a transportat…

- Nr. 933 din 25 iunie 2024 DOUA PERSOANE ARESTATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC SI MARE RISC Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Bacau,…

- Trei persoane au fost arestate astazi, pentru 30 de zile, fiind cercetate pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de minori, proxenetism și trafic de droguri de mare risc. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare…

- Nr. 730 din 21 mai 2024 CERCETAT PENTRU TRAFIC INTERN DE DROGURI DE MARE RISC Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala, au documentat activitatea…

- La data de 4 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au organizat o actiune pe raza statiunii Mamaia, in urma careia…

- Doua persoane din județul Constanța au fost reținute pentru trafic și deținere de droguri de risc și mare risc fara drept pentru consum propriu, transmite Inspectoratul General al Poliției. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare…

- Persoane prinse in flagrant delic și reținute pentru trafic de droguri Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, au…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au documentat activitatea infractionala a unei persoane, cercetate sub aspectul savarsirii…