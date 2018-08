Au vrut să fure o maşină, dar n-au ştiut cum funcţionează cutia manuală Trei pedale și un schimbator, ce ecuație imposibila pentru tinerii americani, scrie autoexpert.ro. Doi adolescenți au incercat sa fure mașina unei femei din parcarea unui supermarket. Dar surpriza! mașina nu avea transmisie automata, așa cum se așteptau hoții amatori. Doi adolescenți in varsta de 15 și 17 ani au sustras cheile femeii in timp ce aceasta tocmai se indrepta catre magazin. Cei doi au intrat in mașina, dar au ieșit rapid, dupa doar cateva secunde. Puștii și-au dat seama ca habar nu au cum sa acționeze cutia manuala. Autoritațile din Nashville, Tennessse, au declarat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

