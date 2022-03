In ultimele zile, numeroase infractiuni la regimul circulatiei au fost descoperite de politistii de frontiera satmareni, toate fiind constatate in Punctul de Trecere a Frontierei Petea. Patru dintre acestea au fost inregistrate pe sensul de iesire din Romania, iar una pe sensul de intrare in tara noastra. *In data de 29 martie a.c., in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, pe sensul de iesire din țara, s-a prezentat o femeie in varsta de 34 de ani, cetatean Ungaria. Aceasta conducea un autoturism marca Mercedes Benz, inmatriculat in Franta. Cu ocazia formalitatilor…