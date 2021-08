Au venit nepoții în vacanță? Iată cum vă puteți distra împreună Atașament:i8h5tpibx3h85ua.jpg Va mai amintiți atunci cand ați fost copii și așteptați cu nerabdare vacanța de vara tot anul? Profitați de faptul ca nu este nevoie sa rezolvați temele de casa și alte sarcini școlare și va puteți bucura din plin de timpul petrecut cu nepoții. Parcurgeți toate punctele de pe lista noastra și experimentați impreuna o vacanța de neuitat. In fiecare zi o noua aventura Cititul carților are un efect extrem de pozitiv asupra dezvoltarii copiilor – le dezvolta imaginația și le extinde vocabularul. Datorita carților, ei experimenteaza o poveste diferita in fiecare… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

