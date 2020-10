Au venit kiturile de roboţi pentru trei şcoli din Reşiţa REȘIȚA – Municipalitatea vorbeste despre un numar de 44 de pachete Robo – Școala Start pentru trei instituții de invațamant din Reșița, unde cate 24 de elevi se vor putea pregati in domeniu! „Ca urmare a rezultatelor bune obținute de elevii de la Școala Gimnaziala nr. 8, Colegiul Național «Traian Lalescu» și Colegiul Național «Diaconovici-Tietz», Primaria Reșița a alocat suma de 10.500 de lei pentru achiziția a 12 roboți educaționali MIRO pentru elevi și doi roboți pentru cadrele didactice, precum și pentru cate un traseu de tip line follower – compatibile cu lecțiile de pe platforma nextlab.tech.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

