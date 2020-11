Au venit banii pentru medicii veterinari

Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 10 decembrie 2020, fermierii vor primi sprijinul promis de guvernanți pentru atenuarea efectelor produse asupra afacerilor din domeniu de criza de Covid -19. Legumicultorii, cultivatorii de cartofi și fructe, precum și crescatorii de animale iși vor incasa ajutorul acordat de stat din fonduri…

- Medicii veterinari au protestat, luni, 9 noiembri pichetand sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Aceștia reclama nerespectarea de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a contractelor incheiate cu medicii veterinari de…

- Incepand de luni, 9 noiembrie, cei aproape 100 de medici veterinari de libera practica din judetul Bacau vor intrerupe lucrul, protestand fața de nerespectarea de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a contractelor incheiate cu aceștia. Protestatarii…

- La data de 28 octombrie a.c., in jurul orei 22.00, politistii au fost sesizati de un lucrator la o statie peco din Hemeius, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, o persoana necunoscuta a sustras carburant. Politistii care s-au deplasat la fata locului au procedat la vizionarea imaginilor surprinse…

- Este foarte cunoscut faptul ca angajații de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau nu și-au primit drepturile salariale, fapt ce a scos oamenii in strada. Mai mult decat atat, acest subiect a ajuns disputa politica intre reprezentanții PSD, pe de o parte, și…

- La data de 15 octombrie a.c, politistii Biroului de Investigatii Criminale Bacau au retinut doi barbati de 25, respectiv 35 ani, banuiti de comiterea infractiunii de inselaciune. In perioada iunie-iulie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la doua…

- Modernizarea drumului Blagești – Parjol a inceput in forța, chiar in timpul discursurilor de inaugurare și la doar 50 de metri de locul in care erau ținute. Primarul Laurențiu Munteanu i-a avut alaturi pe cațiva importanți lideri PSD, susținatori ai proiectelor care au facut din Blagești una dintre…

- Medicii și cadrele medicale primesc maști gratis, pentru ca sunt in prima linie. Polițiștii și forțele de ordine, in general, primesc maști de la Guvern pentru ca și ei sunt in prima linie. Profesorii care vor veni la lucru din toamna NU vor primi maști de la Guvern pentru ca… nu sunt bani. Avem aici…