Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti germani, aflati in concediu cu bicicletele, s-au ales cu dosar penal dupa ce au trecut ilegal granita dinspre Romania spre Ungaria. Potrivit PreseiSM, cei doi au crezut ca tara noastra este in Schengen si pot circula liber, asa cum erau obisnuiti in restul Europei. Cei doi turisti credeau…

- Dosar penal pe numele unor cetațeni din Nepal, in județul Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Serbia. Cei trei au intrat legal in Romania și voiau sa ajunga in țari din vestul Europei.

- Dosar penal pe numele a cinci migranți, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au incercat sa treaca ilegal granița din Romania in Ungaria. Cu toții au intrat legal in țara noastra și au chiar vize de munca.

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Bumbata efectueaza cercetari in privinta unui tanar cu cetatenie R. Moldova asupra caruia au descoperit un permis de conducere fals.

- Doi motociclisti cehi au avut parte de o patanie nedorita in sejurul din Romania. Unul dintre ei a ajuns la spital, iar celalalt are dosar penal, fiind implicati intr-un accident petrecut in Neamt

- Un barbat din Maramureș s-a ales cu dosar penal pentru uz de fals, dupa ce a fost prins in Vama Petea cu ITP-ul mașinii falsificat, scrie Presa SM. Pentru ca ii expirase inspecția periodica a mașinii, șoferul a crezut ca va pacali vigilența oamenilor legii, așa ca și-a facut ITP-ul singur, din pix.