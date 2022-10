Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii argeșeni recupereaza 8 turiști blocați pe Umerii Pietrei Craiului. Sambata, un grup de 8 persoane a ramas blocat in traseul de alpinism Dunareanu, la 100 m mai sus de Braul de jos. Salvamontiștii anunța ca traseul este unul de grad 2 pe o scara de la 1 la 6, dar turiștii au doar doua…

- Persoana ratacita, gasita in viața dupa opt zile petrecute in salbaticie Foto: facebook.com/salvamontstraja Un barbat din Valea Jiului, disparut în padure, a fost gasit dupa opt zile, fara probleme de sanatate care sa îi puna viața în pericol, pe valea pârâului…

- Un barbat din Valea Jiului, disparut in padure, a fost gasit dupa opt zile, fara probleme de sanatate care sa ii puna viata in pericol, pe valea paraului Braita, aproape de Lupeni, transmite Rador. In tot acest timp, el a fost cautat de echipele Salvamont din Straja si Uricani, care au folosit inclusiv…

- O turista este ranita dupa ce a cazut in Varful Timbalul din Piatra Craiului, fiind solicitat elicopterul SMURD pentru salvarea sa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Cantareața Narcisa Suciu (47 de ani) a relatat cu lux de amanunte cu ce problema medicala majora s-a confruntat intre doua concerte de-ale sale, artista precizand ca a ajuns ulterior la spital și a intrat direct in operație. „Am avut cantare langa Baia Mare și de acolo am venit la București pentru ca…

- Narcisa Suciu a fost operata de urgenta dupa ce a acuzat stari de rau. Interventia chirurgicala a avut loc pe 18 iulie, dupa ce a inceput sa vomite si sa aiba dureri mari de cap, in weekend, cand a cantat la Baia Mare și apoi la București. Artista a avut nevoie de o intervenție chirurgicala […] Source

- Ce se intampla in mintea celor care nu pot trece peste sentimentele coplesitoare de tristete si neputinta si aleg sa se sinucida? Care sunt factorii de risc si ce anume pot face cei din jur, daca pot, pentru a nu se ajunge la suicid?

- Viața unui fost sportiv de performanța din Argeș s-a incheiat brusc, la 47 de ani, dupa o ascensiune in masivul Ceahlau. Salvamontiștii sfatuiesc turiștii sa nu refuze ambulanța cand simt dureri in piept și furnicaturi in brațe – pot fi simptomele unui infarct. Barbatului i s-a facut rau, in dimineața…