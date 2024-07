Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Romaniei a dat dovada de civilizație exemplara dupa infrangerea cu Olanda la EURO 2024, scor 0-3, in optimile de finala. Presa internaționala a reacționat imediat dupa ce a vazut cum au lasat tricolorii vestiarul la plecarea din Munchen.

- Ascultatorii fideli ai postului Radio Romania Actualitați il știu, cu siguranța, pe Gabriel Basarabescu, unde este producator și realizator de emisiuni, dar totodata, Gabriel Basarabescu... The post INTERVIU | Gabriel Basarabescu, despre amploarea Fake News și „armele” de care dispun posturile publice,…

- A fost un meci așteptat cu suspiciuni, pe care Romania și Slovacia le-au spulberat de teren. Așa a vazut presa germana jocul de miercuri seara de la Frankfurt. ”Suporterii romani, revelația acestui turneu”.

- Declarația lui Edward Iordanescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, dupa egalul cu Slovacia (1-1) și calificarea in optimile de finala ale EURO 2024, subliniaza importanța momentului pentru echipa naționala. E momentul nostru, e seara noastra, e seara Romaniei. Se intampla sa fie…

- E euforie totala in oraș! Suporterii aradeni au ieșit, fie pe jos, fie cu mașinile, adunandu-se pe platoul Palatului Administrativ pentru a celebra impreuna bucuria... The post Euforie la Arad pentru calificarea Echipei Naționale in optimile de finala Euro 2024 | Video appeared first on Special Arad…

- Presa aradeana este astazi in doliu. Jurnalistul cultural Petre Don a incetat din viața. Avea 73 de ani. Petre Don s-a nascut in orașul Curtici,... The post A murit jurnalistul cultural Petre Don appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Jurnaliștii de la Daily Mail au realizat un ghid pentru EURO 2024 in care au inclus și Romania. Aceștia au avut cuvinte de lauda pentru „Generația de aur” și comentarii ironice fața de Edward Iordanescu, selecționerul Romaniei. „A fost odata o generație de aur a Romaniei in anii 90', dar in secolul…

- Un aparat de zbor de mici dimensiuni a cazut in județul Botoșani, incidentul fiind ascuns de autoritați timp de mai multe luni.Presa locala scrie ca aparatul, care parea sa fie un planor cu motor, venea, cel mai probabil din Ucraina.