Au umflat prețurile RCA? A intervenit POLIȚIA Politistii Directiei de Investigatii Criminale fac miercuri 24 de perchezitii domiciliare, la societati comerciale care ar fi supraevaluat costurile reparatiilor efectuate in baza unor polite RCA. ”La data 31 martie 2021, politistii Directiei de Investigatii Criminale – I.G.P.R., in colaborare cu Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, efectueaza 24 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si Ilfov, la sediile sociale si punctele de lucru ale unor persoane juridice. George… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

