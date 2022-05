Au „uitat” să-și depună declarațiile de avere: ANI a inițiat cauze contravenționale în privința a doi funcționari publici In perioada 16 - 20 mai 2022, Autoritatea Naționala de Integritate a intocmit patru procese verbale cu privire la contravenție in baza carora au fost aplicate amenzi in suma totala de 18 mii de lei. Astfel, pentru depunerea tardiva a declarațiilor de avere, cu cate o amenda, in marime de 1500 de lei, s-au ales doi funcționari publici. Un primar a fost amendat cu 6000 de lei pentru nedeclararea și nesoluționare a unui conflict de interese. Iar, unui consilier, pe aceeași incalcare, i s-a aplicat cea mai mare amenda dintre toți, de 9000 de lei, informeaza ANI. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

