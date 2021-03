Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat Pe fondul numarului de cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 inregistrate, sub autoritatea Instituției Prefectului Județului Arad, polițiștii aradeni impreuna cu jandarmii și polițiștii locali...

- In ziua de 10 martie politistii timiseni au dat 279 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 48.500 de lei, pentru nerespectarea normelor de pandemie. La actiuni au participat 235 de politisti si alte forte de ordine. Polițiștii timișeni, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in domeniu,…

- CARAS-SEVERIN – Asta s-a intamplat ieri, cu prilejul unor actiuni pe linie Covid, cand oamenii legii au gasit intr-un autoturism tras pe dreapta doua recipiente cu pulbere si fragmente vegetale verde-oliv! Politistii si jandarmii si-au dat mana pentru a actiona impreuna pe linie de pandemie, iar rezultatele…

- Fundația Conservation Carpathia, care lupta pentru salvarea animalelor aflate in dificultate, a postat pe site-ul ONG-ului povestea unui pui de urs din munții Fagaraș. Abandonat de mama speriata de zgomotul produs de muncitorii care exploatau padurea, animalul a fost salvat și a fost hranit cu biberonul.…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, la nivelul județului Bacau au fost intensificate acțiunile desfașurate in zonele de interes, respectiv in zonele unde se formeaza aglomerari de persoane, centre comerciale, piețe și mijloace de transport in comun. Scopul acțiunilor…

- FOTO VIDEO| CONTROALE ale polițiștilor din Alba Iulia in zonele aglomerate din oraș. Aproape 100 de oameni ai legii au participat Polițiștii din Alba Iulia au demarat, in cursul dimineții de 7 februarie 2021, o acțiune pentru verificarea modului in care sunt respectate normele pentru prevenirea raspandirii…

- Polițiștii și jandarmii clujeni au verificat daca la VIVO Cluj oamenii poarta masca.Au fost verificate 113 societați comerciale și legitimate 1640 de persoane. In urma actiunilor, pentru abaterile constatate au fost aplicate 166 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 30.900 lei.

- In ziua de 15 ianuarie 2021, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...