Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Simionescu urma sa se casatoreasca anul acesta cu Nicu, alesul inimii sale. Din pacate, nunta lor a fost amanata, dupa cum a anunțat Adrian Minune intr-un interviu pentru emisiunea „Exclusiv VIP”, de la Prima TV. Fata cea mica a lui Adrian Minune a fost ceruta in casatorie de Craciun, in 2021.…

- Constantin Ciurea disparea de acasa in 6 ianuarie 2022. Din pacate trupul lui a fost descoperit astazi in localitatea Cușma. In 6 ianuarie, un barbat pleca de acasa, fara a se mai intoarce. Familia l-a cautat disperata, dar barbatul parca intrase in pamant. Poze cu Constantin Ciurea au impanzit internetul,…

- O femeie de 36 de ani, din comuna Lapușna, raionul Hincești, a disparut fara urma. Potrivit poliției, Josan Silvia, a plecat de acasa in data de 10 februarie și de atunci este de negasit.

- Un barbat in varsta de 32 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa la data de 24 februarie a.c., insa nu s-a mai intors.Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 24 februarie a.c.,…

- Caz misterios in Ialomița! Un tanar in varsta de 37 de ani, cu probleme destul de grave de sanatate, a disparut fara urma. A plecat de acasa in urma cu o luna și de atunci este de negasit. Familia lui Alin, prietenii, apropiații, dar și vecinii acestuia sunt in continuare in stare de șoc.

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi 21 de proiecte, printre care și cel cu privire la incetarea mandatului de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor și proiectul privind numirea in funcție a unui membru și președinte…

- Sunt momente foarte grele pentru familia Luizei Melencu, care de aproape trei ani vor sa afle ce s-a intamplat cu fata. Deși s-a spus ca ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, cu toții spera ca aceasta sa fie vie și sa vina acasa. Bunica fetei e devastata și a izbucnit in lacrimi.