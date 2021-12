Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au lasat joi mesaje pe contul de Weibo al medicul chinez Li Wenliang, decedat la inceputul lui 2020, care a dezvaluit aparitia COVID. Mesajele oamenilor pe rețeaua de socializare au fost transmise in ziua cand se implinesc doi ani de cand medicul a aflat despre cazuri de infectare cu un…

- Barbatul, in varsta de 42 de ani, s-a predat de bunavoie, pe 24 decembrie, poliției locale din orașul Hangzhou dupa ce s-a confruntat cu restricțiile de calatorie severe. Barbatul a fost implicat intr-un caz de inșelaciune in 2018 dar a reușit sa scape de poliție in ultimii trei ani. Decizia a luat-o…

- O importanta universitate din Hong Kong a demontat și a scos din campusul sau un monument care, timp de peste doua decenii, a comemorat protestatarii pro-democrație uciși în timpul represiunii din Piața Tiananmen din China, în 1989, transmite Reuters,Opera de arta, care reprezinta…

- Varianta Omicron se pare ca a dobandit cel puțin una dintre mutații prin preluarea unui fragment de material genetice la un alt virus, posibil de la cel care provoaca raceala obișnuita, susține un studiu recent. Fragmentul de material genetic nu a fost observat in nicio varianta anterioara a SARS-CoV-2,…

- Un episod din „The Simpsons” in care familia americana merge in Piata Tiananmen a fost retras de pe platforma americana Disney+ la Hong Kong. Absenta acestui episod provoaca temeri prin faptul ca cenzura va deveni norma in centrul financiar, la fel ca cea in vigoare in China continentala. Disney+ a…

- Statele Unite ale Americii au pierdut deja batalia pentru inteligenta artificiala cu China, care se indreapta catre dominatie pe plan global. Afirmația aparține fostului director de software al Pentagonului, Nicolas Chaillan, intr-un interviu acordat Financial Times. Nicolas Chaillan, care a demisionat…